Die neuste Vertragsunterzeichnung zwischen RYOKI und Eggersmann sieht die Lieferung von insge-samt 36 FORUS in das Land der aufgehenden Sonne vor. Eggersmann ist mit den FORUS Zerkleine-rern in Japan schon lange marktführend und die Nachfrage ist weiter außergewöhnlich hoch. Viele der Maschinen sind sogar bereits vorbestellt und werden direkt nach Lieferung an Endkunden ge-hen. „Unseren konstanten Erfolg in dem japanischen Markt verdanken wir zu einem erheblichen Teil unserem Vertragshändler. So erkannte man bei RYOKI bereits sehr früh die besonderen Quali-täten und Vorzüge der FORUS Zerkleinerer,“ führt Björn Bischoff als Vertriebsleiter der Eggers-mann GmbH aus. „Tatsächlich begannen sie schon vor über 20 Jahren mit dem Import und haben seitdem unseren FORUS auf ihren verdienten Platz verholfen. Bei dieser Vertragsunterzeichnung blicken wir daher auch auf eine fruchtbare Partnerschaft zurück.“